La settimana in Svizzera

“Con il passare del tempo e la Svizzera che si sforzava di ristabilire la parità in una partita che sembrava così saldamente alla sua portata, il fragoroso incoraggiamento di un campanaccio risuonava dalla tribuna ovest del St. Jakob-Park. Potrebbe essere stato, inconsapevolmente, l’ultimo rintocco per la nazione ospitante, la cui campagna ora è appesa a un filo dopo solo un giorno”, ha scritto The Guardian.

La tifoseria svizzera, che aveva sfidato temperature torride per radunarsi in bar e fan zone, ha sperato in un’impresa quando Nadine Riesen ha portato in vantaggio la squadra dopo 28 minuti. Tuttavia, due gol norvegesi nel secondo tempo hanno infranto quei sogni. Nonostante la sconfitta, i media svizzeri sono stati unanimi: la squadra dell’allenatrice Pia Sundhage ha superato le aspettative nella partita d’apertura. “La fiducia dopo l’amara sconfitta è quindi maggiore della delusione”, ha osservato l’emittente pubblica SRF.

Ora le padrone di casa dovranno dare il massimo nelle prossime due partite del girone: contro l’Islanda domenica e contro la Finlandia giovedì.