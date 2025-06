La settimana in Svizzera

Il polverone sollevato dalla frana che ha sepolto il villaggio vallesano di Blatten il 28 maggio scorso non si è ancora placato. Ora ci si interroga sul costo delle sovvenzioni alle comunità montane. Quanto si dovrebbe spendere per proteggere le regioni montane? Quanto valgono le Alpi per la società?

“La frana di Blatten dimostra ancora una volta la vulnerabilità della regione alpina“, scrive la NZZ am Sonntag in un editoriale. “La ripartizione finanziaria e degli oneri per le regioni montane raggiungerà i suoi limiti. La questione della proporzionalità degli investimenti non può essere ignorata ancora a lungo”.

Mentre le Alpi si sgretolano di fronte ai cambiamenti climatici, disastri come quello di Blatten – in cui, miracolosamente, si pensa sia morta solo una persona – solleveranno per la Svizzera questioni più importanti della rimozione logistica delle macerie.

Blatten dovrebbero essere ricostruita? Mercoledì il Tages-Anzeiger ha chiesto a un giornalista di sostenere il sì (“una Svizzera che abbandona i suoi villaggi di montagna sta abbandonando sé stessa”) e a uno di sostenere il no. “Un ritiro strategico dalle aree ad alto rischio è un atto responsabile”, ha scritto quest’ultimo. “Dobbiamo restituire alcuni luoghi alla natura. Questa non è una resa. È un atto di rispetto verso forze che non possiamo controllare”. Le risposte dei lettori sono state prevedibilmente polarizzate.

Identità nazionale, solidarietà, coesione: le conseguenze della frana del 28 maggio si faranno sentire ben oltre Blatten.