La settimana in Svizzera

Toblerone, il caratteristico cioccolato triangolare inventato a Berna, ha trascorso un paio d’anni difficili per quanto riguarda le pubbliche relazioni. Dopo la Brexit nel 2016, la multinazionale statunitense Mondelēz, che possiede Toblerone, ha lanciato una versione con meno cioccolato (lasciando più spazio tra un “picco” e l’altro) e quindi più economica nel Regno Unito. Una delle “decisioni aziendali più stupide di tutti i tempi”, secondo una reazione sui social media. Nel 2018 il cioccolato è stato certificato halal (anche se la ricetta è sempre stata halal oltre che kosher), il che ha irritato alcune persone. Nel 2022 Mondelēz ha esternalizzato parte della sua produzione a Bratislava, in Slovacchia, con la conseguenza che nel 2023, secondo le regole del Made in Switzerland, il Cervino è scomparso dalla confezione del Toblerone.

“Abbiamo sostituito il Cervino con una montagna generica, cioè non direttamente identificabile, come parte di una standardizzazione del design dei prodotti”, ha spiegato Anna van Riesen al quotidiano 20 Minuten in un’intervista pubblicata giovedì.

“Ciò è diventato necessario perché una piccola parte della produzione ha dovuto essere trasferita all’estero per motivi di capacità, il che vieta l’uso di simboli svizzeri su questi prodotti. E sì, le reazioni dopo questo passo sono state molto emotive. Avevamo ipotizzato che la differenza non sarebbe stata così chiaramente riconoscibile – e in effetti non lo era – ma il cambiamento stesso ha scatenato forti emozioni, che avevamo sottovalutato”, ha detto la responsabile.

Di conseguenza, Mondelēz ha deciso di porre maggiore enfasi sul fatto che la Svizzera è la patria del Toblerone. “Il Cervino non tornerà sulle confezioni, ma vi sarà per contro la croce svizzera, per la prima volta dal lancio sul mercato nel 1908”, ha spiegato Anna van Riesen. Lo scudo rossocrociato sarà presente sulle circa quattro milioni di confezioni al giorno che escono dallo stabilimento di Berna e che rappresentano il 90% della produzione mondiale di Toblerone. Basterà per riconquistare i cuori degli amanti dell’iconico cioccolato?