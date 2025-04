La settimana in Svizzera

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Mercoledì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi sulle importazioni da vari Paesi. Per la Svizzera il conto è salato. I prodotti svizzeri importati negli Stati Uniti saranno tassati al 31% , più dell’Unione Europea (20%) ma leggermente meno della Cina (34%). I nuovi dazi doganali entreranno in vigore il 5 e il 9 aprile.

Questa pesante tassazione non è una sorpresa, perché la Svizzera era già nella lista dei “Dirty 15”, i quindici Paesi le cui esportazioni verso gli Stati Uniti superano di gran lunga le importazioni. L’aliquota del 31% è il risultato di un semplice calcolo. “Utilizzando gli esempi del Giappone, dell’UE, della Svizzera e del Vietnam, abbiamo confermato che si tratta di dividere l’ammontare del deficit commerciale bilaterale per l’ammontare delle importazioni del Paese in questione”, spiega il quotidiano francese Le Monde.

In quanto settimo investitore negli Stati Uniti – e addirittura primo investitore in nuove tecnologie – la Svizzera sperava in una tassazione più bassa. Una delegazione della Segreteria di Stato per l’economia si è persino recata di recente a Washington per perorare la propria causa. Ma senza alcun risultato.

Diversi settori economici svizzeri, come l’orologeria e le industrie del cioccolato e dei macchinari, prevedono effetti negativi sulle vendite negli Stati Uniti. L’organizzazione mantello economiesuisse riassume l’opinione generale descrivendo la decisione di Washington come un “duro colpo” per l’economia svizzera delle esportazioni.

Sul piano ufficiale, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha dichiarato che il Consiglio federale “prende atto” di questa decisione. In una conferenza stampa tenutasi giovedì, il Governo svizzero ha dichiarato che per il momento “rinuncerà a contromisure dirette”, preferendo perseguire la via del dialogo.