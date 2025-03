La settimana in Svizzera

Twint sta vivendo un grande successo. Era già noto che l’applicazione di pagamento svizzera aveva registrato un utilizzo record lo scorso anno, con ben 773 milioni di transazioni. Questa settimana, però, è emerso che, per il secondo anno consecutivo, è il marchio preferito dalle persone in Svizzera .

Questo risultato può essere considerato un chiaro segno dei tempi. Infatti, un nuovo sondaggio della Banca Nazionale Svizzera, pubblicato questa settimana, ha rivelato che, nel 2024, per la prima volta in Svizzera i pagamenti elettronici supereranno quelli in contante per le transazioni quotidiane.

Gli svizzeri e le svizzere si lasciano sedurre anche dallo stomaco. Zweifel (patatine) e Ricola (caramelle alle erbe) hanno conquistato rispettivamente il 2° e il 3° posto nella classifica. Lindt & Sprüngli (cioccolato) si è classificata al 5° posto.

La classifica redatta dalla società di ricerca sui consumatori GfK Switzerland ha preso in considerazione anche le 20 organizzazioni non profit più popolari in Svizzera. I primi tre posti sono stati occupati dalla Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, dalla Fondazione svizzera per paraplegici e dalla Croce Rossa svizzera.