La settimana in Svizzera

Attualmente la Confederazione adotta molte leggi dell’UE, ma in futuro sarebbe obbligata a farlo, seguendo regole precise ed entro scadenze determinate. C’è però un punto controverso: se la Svizzera non adottasse il diritto dell’UE, quest’ultima potrebbe ricorrere a misure di compensazione. Un tribunale arbitrale indipendente sarebbe incaricato di decidere sulla loro proporzionalità.

Per l’esperto di diritto europeo Thomas Cottier, questo rappresenta un vantaggio per la Svizzera, come ha dichiarato alla Neue Zürcher Zeitung. Berna avrebbe la possibilità di impugnare le misure adottate dall’UE, aumentando così il suo margine di manovra e la sua protezione legale, soprattutto in caso di sanzioni politiche, ad esempio contro università o aziende di tecnologiche mediche.

L’accordo sulla libera circolazione delle persone è quello che presenta il maggior potenziale di conflitto. Se la Svizzera dovesse limitare l’immigrazione, l’UE potrebbe, ad esempio, ridurre le prestazioni sociali per le persone svizzere residenti nell’UE. Questo potrebbe riguardare circa mezzo milione di persone creando così pressioni politiche interne. Le procedure arbitrali sono insolite per la Svizzera, che tradizionalmente privilegia le soluzioni politiche. Secondo Cottier, il Paese dovrebbe diventare più attivo in questo settore.