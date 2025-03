La settimana in Svizzera

In molti negozi, i cartelli indicano che non ci sono abbastanza uova svizzere sugli scaffali.

Ogni anno, la domanda di uova aumenta in prossimità della Pasqua, quindi non è una sorpresa. Ma se la situazione è più tesa quest’anno, è perché, in generale, le persone consumano sempre più uova. Un tempo accusate di aumentare i livelli di colesterolo, le uova sono state riabilitate come alimento sano. Ma soprattutto, in questi tempi di inflazione, le uova pesano molto meno della carne nei bilanci familiari.

Si potrebbe logicamente immaginare che per evitare una carenza basti aumentare la produzione. È vero, ma non è così semplice. “Aumentare la produzione nazionale è molto complesso: è costoso e richiede molto lavoro e tempo. E per ottenere il permesso di costruire un nuovo pollaio ci vogliono due o tre anni, se tutto va bene, o anche dieci anni”, spiega Daniel Würgler, presidente dell’associazione dei produttori di uova GalloSuisse.

Il problema dell’approvvigionamento non riguarda solo la Svizzera. Negli Stati Uniti, duramente colpiti dall’influenza aviaria dal 2022, il prezzo delle uova è più che raddoppiato. In Europa, il problema è particolarmente evidente in Francia, dove il consumo è aumentato notevolmente negli ultimi dieci anni.