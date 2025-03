La settimana in Svizzera

Otto femminicidi sono avvenuti in otto settimane nel 2025 in Svizzera, affermano le associazioni femminili. Nel 2024 sono stati 19 le donne uccise da un uomo.

“La maggior parte dei femminicidi avviene nell’anno successivo alla separazione, perché spesso è in questo momento che l’autore perde tutto il potere sulla sua vittima e cerca di riconquistarlo commettendo un femminicidio”, ha dichiarato Philippe Bigler, direttore del centro di accoglienza di Malley-Prairie, che dispone di circa 20 monolocali in grado di ospitare le vittime di violenza domestica e i loro figli.

Bigler ha dichiarato alla Televisione pubblica svizzera di lingua francese RTS di aver notato una domanda in costante aumento. “Nel 2023, 80 donne non sono riuscite ad accedere al centro il giorno in cui volevano. Nel 2024, 120 donne non hanno potuto trovare spazio al centro”.

Julia Meier, membro dell’organizzazione femminile Brava, ha affermato che il Governo deve ora prendere la situazione sul serio. “Il problema principale in Svizzera è la mancanza di risorse“, ha detto. “Per questo chiediamo 350 milioni di franchi svizzeri per la prevenzione, per la protezione delle persone colpite, per un’adeguata azione penale e per una strategia complessiva coordinata ai vari livelli del sistema federale svizzero”.