La settimana in Svizzera

In Svizzera è attualmente molto difficile, per non dire impossibile, sfuggire alla spirale del sovraindebitamento. È un fardello che ci si porta sulle spalle a vita. La Svizzera è uno dei soli Paesi d’Europa che non permette alle persone in gravi difficoltà finanziarie di cancellare i propri debiti.

Il Governo ha presentato una modifica di legge per facilitare l’uscita dal sovraindebitamento. La misura principale: per le persone che si trovano in una situazione di indebitamento senza speranze e per le quali non è possibile concludere un concordato, il progetto prevede una procedura di fallimento risanatore. Concretamente, il debitore deve cedere al creditore tutti i beni di cui dispone e dimostrare di adoperarsi per guadagnare un reddito regolare. Tenuto conto dei pareri espressi durante la consultazione, la durata di tale obbligo di pagamento è stata ridotta da quattro a tre anni. Se durante l’intera procedura il debitore ottempera ai suoi obblighi, è liberato dai suoi debiti residui.

Le organizzazioni di sostegno richiedono da tempo un meccanismo per uscire dall’indebitamento. Secondo le autorità tra 2’000 e 10’000 persone potrebbero ricorrere alle nuove procedure ogni anno. Dopo la liberazione dai debiti non sarà più possibile ricorrere a tali misure per un periodo di dieci anni.