La settimana in Svizzera

Altri annunci in inglese delle Ferrovie svizzere, no grazie.

Un editorialista del Tages-Anzeiger si è recentemente dilungato in un divertente commento sull’uso sempre più frequente dell’inglese sui trasporti pubblici svizzeri. Devo ammettere che non ha tutti i torti.

“Da qualche tempo gli annunci sono una seccatura”, ha dichiarato Rico Bandle. “Se si viaggia sull’Intercity per Zurigo, poco prima di raggiungere la stazione principale vengono elencati tutti i treni in coincidenza, compresi gli orari di partenza e i dettagli dei binari. È un farfugliamento interminabile“, ha asserito, facendo notare che i passeggeri hanno accesso a tutte queste informazioni tramite i loro telefoni. “Quando, dopo diversi minuti, tutte le coincidenze sono state finalmente spiegate, il tutto ricomincia da capo in inglese, spesso pronunciato da un conduttore in modo pietoso”.

Ciò che ha fatto arrabbiare Bandle è che ora gli annunci in inglese si sentono spesso su tutta la rete, non solo sulle tratte turistiche o verso l’aeroporto, “dove ha perfettamente senso”. L’inglese si è diffuso anche in alcune stazioni ferroviarie e, a Zurigo, sui tram. “Per tutti coloro che amano ascoltare un podcast, leggere un libro o che semplicemente vogliono staccare la spina per un po’ sui mezzi pubblici, gli annunci aggiuntivi significano soprattutto un maggiore inquinamento acustico“, ha dichiarato.

“Come se gli stranieri non potessero indovinare cosa significa ‘Nächster Halt: Thun’ viene ripetuto ‘Next stop: Thun’. Se il secondo annuncio fosse in una delle lingue nazionali [tedesco, francese, italiano, romancio], questo potrebbe almeno essere spiegato dalla coesione nazionale. E anche i turisti potrebbero godere del multilinguismo. Ma no, l’obiettivo è essere cosmopoliti e internazionali“.

Secondo Bandle, gli annunci aggiuntivi non solo sono fastidiosi, ma inviano anche un segnale sbagliato alle persone espatriate. Nelle città con molti e molte residenti di lingua inglese, come Zugo, Basilea o Zurigo, numerosi espatriati pensano che non abbia senso imparare la lingua locale. “Perché dovrebbero? In alcuni quartieri ormai non si sente parlare quasi altro che in inglese e in alcuni bar e ristoranti ci si rivolge direttamente in inglese”.

L’editorialista riconosce che la Svizzera tedesca è indubbiamente ostica per i nuovi arrivati a causa del dialetto, e invita a un po’ di flessibilità, “ma è sbagliato dichiarare l’inglese la nuova lingua nazionale. Si può ragionevolmente pretendere che le e gli immigrati, soprattutto quelli altamente qualificati, imparino la lingua locale, almeno nella misura in cui riescono a capire gli annunci dei treni”.