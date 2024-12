La settimana in Svizzera

Il naufragio di Credit Suisse è dovuto prima di tutto alla “cattiva gestione” della dirigenza della banca. Grazie al loro intervento, le autorità federali sono riuscite a evitare una crisi più globale. Non sono però esenti da critiche, ha rilevato venerdì la Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI), incaricata di far luce sulle circostanze che hanno portato all’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS.

La CPI deplora in particolare gli alleggerimenti in materia di fondi propri accordati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e critica la legislazione relativa alle banche “too big to fail” (troppo grandi per fallire). Queste norme sono state sviluppate in modo esitante e la circolazione di informazioni tra le autorità non è sempre stata sufficiente.

La CPI ha formulato 20 raccomandazioni per migliorare il quadro normativo, ad esempio inserendo la regolamentazione “too big to fail” all’interno di un quadro internazionale e chiarendo meglio i principi per la cooperazione tra le autorità responsabili della stabilità finanziaria in Svizzera.