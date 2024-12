La settimana in Svizzera

Tra i temi di cui si è occupato questa settimana il Parlamento svizzero spiccano l’esame del bilancio federale 2025, la legge che vieta Hamas e l’introduzione della firma elettronica per le iniziative popolari e i referendum.

Lunedì il Consiglio degli Stati ha approvato il bilancio federale 2025 con 42 voti a 0 e un’astensione. L’esercito svizzero riceverà ulteriori 530 milioni di franchi l’anno prossimo e non saranno effettuati tagli ai pagamenti diretti per l’agricoltura. Tuttavia, gli aiuti esteri rimangono un punto critico. La scorsa settimana il Consiglio nazionale voleva ridurli di 250 milioni, mentre la Camera dei Cantoni proponeva di limitarsi a un taglio di 30 milioni. Il batti e ribatti tra le due Camere è proseguito e settimana prossima dovrebbero raggiungere un compromesso.

Mercoledì è stata approvata definitivamente la legge che mette al bando Hamas per un periodo di cinque anni. Il Governo, che ha elaborato la norma dopo l’attacco a Israele del 7 ottobre 2023, deciderà ora la data esatta dell’entrata in vigore. Il Consiglio nazionale aveva anche pianificato di discutere se imporre lo stesso divieto al movimento libanese Hezbollah, ma non vi è stato abbastanza tempo.

Il Consiglio degli Stati ha anche approvato una mozione che incarica il Governo di creare le basi legali e introdurre i necessari strumenti tecnologici affinché in futuro la raccolta di firme per le iniziative popolari e i referendum possa avvenire in maniera digitalizzata. Sul tema deve ancora pronunciarsi il Consiglio nazionale.