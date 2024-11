La settimana in Svizzera

Io di solito diffido delle persone che ridono troppo, ma in un ufficio svizzero i e le dipendenti che non ridono abbastanza ricevono un’e-mail con un video divertente.

Il gruppo assicurativo svizzero La Baloise sta testando la frequenza delle risate in un ufficio per migliorare la soddisfazione sul lavoro. “L’adulto medio ride circa 15 volte al giorno, per questo abbiamo detto che quattro risate in due ore dovrebbero essere possibili, qualsiasi cosa in meno è insufficiente”, ha spiegato la responsabile del progetto Alexandra Toscanelli.

In questo articolo, che ha per protagonisti due ex ministri del governo svizzero che sono diventati virali e hanno fatto ridere la gente, per motivi molto diversi, si va a fondo di questa buffa faccenda!