La settimana in Svizzera

La stima è dell’Università di San Gallo, che ha realizzato uno studio sul tema per conto del commerciante di metalli preziosi Philoro, intervistando un campione di 3’000 persone di tutte le regioni linguistiche.

In media chi ha dell’oro a casa (poco meno di un’economia domestica su quattro) ne possiede 101 grammi per un valore di 7’500 franchi.

Il 39% li conserva in una cassetta di sicurezza in banca, il 9% presso commercianti di preziosi, il 3% in dogana, il 18% in cassaforte in casa propria. C’è però anche un 20% che nasconde l’oro dove abita: per la precisione il 15% in casa e il 5% in giardino: “Una percentuale sorprendentemente alta”, commenta Sven Reinecke, responsabile della ricerca.

