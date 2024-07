La sede di una ONG svizzera colpita in un attacco russo su Kharkiv

Gravemente danneggiati l'edificio, i veicoli e le attrezzature della ONG. KEYSTONE

Keystone-ATS

I locali della Fondazione svizzera di sminamento sono stati colpiti da un missile russo mercoledì mattina a Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Nessuno è rimasto ferito.

L’edificio che ospita i locali della Fondazione svizzera di sminamento (FSD), una ONG con sede a Ginevra, è stato gravemente danneggiato in un bombardamento russo a Kharkiv. Ingenti anche i danni ai veicoli e alle attrezzature, ha dichiarato la Fondazione in un dichiarazione inviata a Keystone-ATS.

Secondo il governatore della regione, Oleh Syniehubov, l’attacco è avvenuto verso le 5:00 ora locale. La FSD è stata colpita da un “missile balistico” russo, ha scritto in un messaggio pubblicato su Telegram e riportato dal sito Kyiv Independent.

L’organizzazione si è detta “profondamente rattristata” e sta adottando misure immediate per garantire la sicurezza del personale e sostenere le persone colpite. Procederà a una valutazione dei danni subiti e all’elaborazione di un piano per riprendere le operazioni “il più rapidamente possibile”.

“Nonostante questa battuta d’arresto, la FSD resta fedele al suo impegno di fornire servizi di sminamento umanitario essenziali e un sostegno alla popolazione ucraina”, ha aggiunto. Questo attacco – scrive la FSD – evidenzia le difficili e pericolose condizioni in cui operano le organizzazioni umanitarie nelle zone di conflitto”.

Presente in Ucraina dal 2015

L’ONG invita “tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire la sicurezza e la protezione degli operatori umanitari e dei civili. La nostra missione è di alleviare le sofferenze causate dalle mine e dagli ordigni inesplosi e continueremo ad adoperarci per creare un ambiente più sicuro per tutti”, aggiunge.

Fondata nel 1997, la FSD è una ONG specializzata nella lotta contro le mine. Il suo impegno in Ucraina risale al 2015, nel Donbass. Da allora il suo personale è stato “considerevolmente” aumentato, si legge sul suo sito internet.

In totale, più di 600 dipendenti della Fondazione lavorano nelle province di Chernihiv, Kharkiv e Donetsk. L’ONG prevede di essere operativa nelle prossime settimane nella provincia di Kherson.

Il programma della FSD in Ucraina è finanziato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), dalla Catena della Solidarietà, dal Dipartimento di Stato americano, da diverse fondazioni, cantoni e comuni svizzeri come anche da donatori privati.