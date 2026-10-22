La scienza boccia l’ora legale permanente

Domenica torna l'ora solare: orologi indietro di un'ora Keystone-SDA

In concomitanza con il ritorno all'ora solare, un'analisi scientifica mette in guardia contro l'adozione di un'ora legale permanente, evidenziandone i rischi per la salute e citando i fallimenti di altri Paesi.

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Keystone-ATS

Alle 3.00 di domenica, in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi europei si ritorna all’ora solare. Gli orologi andranno spostati indietro di un’ora. Nella notte da sabato a domenica si avrà quindi a disposizione un’ora in più per uscire o per dormire.

L’ora legale è stata introdotta in Europa nel 1973, sullo sfondo della crisi petrolifera. Lo spostamento di orario aveva lo scopo di garantire un’ora in più di luce diurna per risparmiare energia. La Svizzera ha seguito l’esempio nel 1981.

L’ora solare terminerà, come d’abitudine, l’ultima domenica di marzo del prossimo anno: il 28 marzo 2027 gli orologi verranno spostati avanti di un’ora per passare all’ora legale.

Ora legale permanente?

Secondo alcuni sondaggi, molte persone preferirebbero non tornare all’ora solare in autunno, optando invece per un’ora legale permanente. Alcuni ricercatori hanno recentemente illustrato le possibili conseguenze di questa scelta sulla rivista specializzata “Canadian Medical Association Journal”.

Il team guidato da Raymond Lam, dell’università della British Columbia a Vancouver, ha analizzato numerosi studi scientifici. Risultato: le principali società scientifiche specializzate in scienza del sonno e cronobiologia raccomandano, in caso di abolizione del cambio di orario, l’adozione di un orario standard permanente. In effetti, se la luce del mattino aiuta a sincronizzare l’orologio biologico con la giornata di 24 ore, quella serale lo sposta in avanti.

Un’ora legale permanente presenterebbe inoltre, in inverno, lo svantaggio che il tragitto verso la scuola o il lavoro, così come l’inizio delle principali attività quotidiane, si svolgerebbe generalmente più a lungo al buio, sostengono gli autori dello studio.

L’ora legale permanente sarebbe quindi particolarmente dannosa per la salute delle persone che soffrono di depressione invernale, una manifestazione del disturbo affettivo stagionale.

Alcuni Paesi l’hanno revocata

Per la loro analisi, gli autori hanno fatto riferimento anche alle esperienze di altri Paesi. Gli Stati Uniti, ad esempio, avevano già introdotto una volta – durante la crisi energetica del 1974 – un’ora legale permanente, ma l’hanno revocata nel giro di un anno.

Anche la Russia, dopo aver introdotto l’ora legale permanente nel 2011, vi ha rinunciato nel 2014. E pure il Cile ha revocato una misura analoga adottata nel 2015.

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