La presidente del Senato russo ospite a Ginevra

la presidente del Senato russo Valentina Matvienko. Keystone-SDA

Keystone-ATS

La presidente del Senato russo Valentina Matvienko, vicina a Vladimir Putin e colpita da sanzioni occidentali per il suo sostegno alla guerra in Ucraina, ha partecipato lunedì a una riunione a Ginevra.

In Russia sono state diffuse immagini della presidente del Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento russo, accolta con fiori alla sua discesa da un aereo governativo. Matvienko partecipa a una conferenza delle presidenze dei parlamenti organizzata questa settimana dall’Unione interparlamentare (UIP). Lunedì ha assistito a un vertice delle donne presidenti di parlamento.

L’esperienza delle due guerre mondiali deve servire da monito contro un terzo conflitto mondiale, ha affermato la politica russa in riferimento ai conflitti che devastano il pianeta.

“Ambasciatrice della comprensione”

La politica russa, che possiederebbe una villa con spiaggia privata in Italia, si è presentata come un’ambasciatrice della comprensione e ha auspicato una pace che garantisca “la sicurezza di tutte le nazioni”. Il Cremlino ha giustificato la sua guerra in Ucraina in particolare con il pericolo che, a suo dire, rappresentavano le ambizioni di Kiev di aderire alla NATO.

Matvienko, 76 anni, figura nelle liste delle sanzioni decretate da Stati Uniti, Unione europea e Svizzera. Anche due membri della Duma colpiti da sanzioni, Leonid Sluzki e Piotr Tolstoï, si trovavano a Ginevra lunedì.

Interpellato a metà luglio da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato che la Svizzera, in quanto Stato ospite, è competente per facilitare l’ingresso dei delegati e delle delegate ufficiali. Se necessario, le sanzioni devono essere temporaneamente revocate per partecipare a conferenze internazionali o prendere parte a un dialogo politico sull’Ucraina.