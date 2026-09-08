La Posta riduce i costi e taglia fino a 110 posti

La riorganizzazione interna costa cara alla Posta Keystone-SDA

Per garantire la propria autonomia finanziaria a fronte del calo dei servizi tradizionali, La Posta ha annunciato un piano di taglio dei costi che prevede fino a 110 esuberi negli uffici, scatenando la critica del sindacato Syndicom.

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Keystone-ATS

La Posta potrebbe vedersi costretta a tagliare fino a 110 impieghi. La misura mira a ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico “senza ricorrere al denaro dei contribuenti”, si legge in una nota diffusa lunedì dal Gigante giallo.

L’azienda intende basarsi su quattro punti: “misure tariffarie proporzionate, efficienza interna, crescita mirata nel core business e modernizzazione delle condizioni quadro regolatorie”, viene spiegato nel comunicato.

Il futuro rimane infatti impegnativo ed è necessario intervenire: le persone spediscono sempre meno lettere e preferiscono i pagamenti online allo sportello. Le crescite in altri settori – precisa La Posta – non permettono di compensare queste contrazioni.

“Abbiamo la responsabilità di garantire che la Posta preservi la propria rilevanza, efficienza e autonomia finanziaria anche in futuro. Per questo intendiamo ridurre i costi interni laddove non hanno un impatto diretto sulla clientela, offrendo così il nostro contributo”, ha spiegato il direttore generale Pascal Grieder, citato nella nota.

I tagli al personale sono previsti negli ambiti di gestione e supporto. Laddove necessario, sarà avviata una procedura di consultazione. Le misure in esame non riguardano i servizi per la clientela né il personale dell’esercizio, addetto ad esempio al recapito o alle attività nelle filiali.

Critiche di Syndicom

Syndicom critica le soppressioni. Per il sindacato, la decisione è in contraddizione con i buoni risultati finanziari del gruppo. I tagli comunicati oggi si aggiungono a una serie di ristrutturazioni che dal 2025 hanno già interessato oltre 430 persone, si legge in una nota.

Secondo Syndicom, la strategia di riduzione del personale è “particolarmente sconcertante” dato che la Posta ha presentato dati finanziari positivi, con un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026. Il sindacato critica anche il dividendo di 150 milioni di franchi versato alla Confederazione.

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