La popolazione svizzera spende sempre di più

Scafali in una libreria.
Balzo significativo delle spese per gli investimenti in formazione, soprattutto di libri. KEYSTONE/Karl Mathis

Gli svizzeri e le svizzere spendono sempre di più: in ottobre l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi 2,4 milioni di clienti è salito dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Si tratta del quattordicesimo rialzo consecutivo. Rispetto ai due mesi precedenti, il ritmo di crescita è addirittura lievemente accelerato, affermano gli esperti di PostFinance in un’analisi pubblicata venerdì.

A sostenere i consumi è soprattutto la crescita salariale, destinata a superare nettamente l’inflazione stimata dall’Ufficio federale di statistica. Inoltre, le persistenti preoccupazioni congiunturali non stanno frenando gli acquisti.

Leggermente in rialzo gli acquisti per il fabbisogno quotidiano. Balzo significativo per i grandi magazzini e per gli investimenti in formazione (libri, corsi). In calo le spese per viaggi: Postfinance parla di “normalizzazione” dopo il picco estivo, con prenotazioni di hotel e pacchetti in flessione.

Anche per beni e attività ricreative la spesa è diminuita, soprattutto per computer ed elettronica. In controtendenza i ristoranti, in lieve crescita. Segno meno anche per beauty & wellness, pur restando su livelli analoghi agli anni precedenti. Le cure estetiche tengono, mentre prosegue il calo dell’abbigliamento.

Postfinance calcola l’indice mensile su dati anonimizzati di 2,4 milioni di clienti. È considerato un indicatore anticipatore dell’andamento dei consumi in Svizzera.

