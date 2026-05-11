La polizia giurassiana salva nove anatroccoli in autostrada

Lieto fine per nove anatroccoli che erano rimasti intrappolati in una canalina di scolo. Keystone-SDA

Un'insolita operazione di soccorso sull'autostrada A16 ha richiesto la temporanea chiusura del traffico per permettere alla polizia di salvare nove anatroccoli intrappolati in una canalina di scolo.

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Keystone-ATS

Quella condotta dalla polizia cantonale giurassiana lunedì mattina è un’operazione a dir poco insolita: mettere in sicurezza nove anatroccoli sulla A16 nei pressi di Porrentruy. L’autostrada ha dovuto essere temporaneamente chiusa al traffico.

Lunedì mattina, poco prima delle 8, alcune persone alla guida hanno segnalato la presenza di una famiglia di anatre che stava attraversando l’autostrada tra Courgenay e Porrentruy, nel canton Giura. Grazie all’intervento tempestivo di un agente di polizia, è stato possibile mettere in salvo i nove anatroccoli.

I volatili erano caduti nella canalina di scolo delle acque tra le due corsie di marcia. Anche il Servizio delle infrastrutture è intervenuto per recuperare i piccoli, rimasti incastrati sotto le griglie di scolo. La madre, purtroppo, non ha potuto essere salvata, ha comunicato lunedì la polizia.

Di circa due settimane di età, i nove anatroccoli sono stati trasportati al Centro A16 di Delémont prima di essere presi in consegna dal guardacaccia. In seguito sono stati affidati al Parco svizzero di salvataggio per animali Sikypark, a Crémines (canton Berna), dove sono stati rapidamente adottati da un’anatra della stessa specie. La chiusura dell’autostrada è durata circa trenta minuti.

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