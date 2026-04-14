La Patrouille des Glaciers slitta di 24 ore a causa del pericolo valanghe
L'elevato pericolo di valanghe e la scarsa visibilità hanno costretto gli organizzatori della Patrouille des Glaciers a rinviare di 24 ore le prime gare della competizione.
Le prime gare della tradizionale competizione di scialpinismo vallesana Patrouille des Glaciers sono state rinviate di 24 ore. Le partenze, inizialmente previste per martedì e mercoledì, non si svolgeranno secondo la tabella di marcia originaria a causa dell’elevato pericolo di valanghe lungo il tracciato.
Il rinvio riguarda in particolare le gare Zermatt-Verbier e Arolla- Verbier, hanno indicato Collegamento esternolunedì sera gli organizzatori. Restano invece confermate secondo il programma iniziale le competizioni in programma per il fine settimana.
“Le condizioni meteorologiche registrate nelle ultime 24 ore hanno provocato un inumidimento del manto nevoso, aumentando il rischio di slavine”, si legge nella comunicazione via web. A ciò si aggiungono le limitate condizioni di visibilità, che non consentono né un accesso ottimale per i soccorritori, né un livello di sicurezza adeguato alle esigenze della gara. Gli organizzatori sono inoltre in attesa di un miglioramento della meteo nei prossimi giorni.
Alla competizione sono annunciate quest’anno 1’376 pattuglie, con 5’504 partecipanti. La gara comporta anche un importante dispositivo d’accompagnamento, comprendente fra l’altro 900 militari.
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