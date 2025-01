La musica rafforza le connessioni cerebrali nei neonati prematuri

I nati prematuri sono a maggior rischio di difficoltà cognitive. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Nei neonati prematuri, la musica rafforza le connessioni in alcune aree del cervello. Gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) studiano questo fenomeno da diversi anni. Ora è più chiaro quali aree del cervello rispondono alla musica.

Keystone-ATS

I bambini nati prematuri hanno maggiori probabilità di soffrire di deficit di attenzione o di controllo emotivo, tra le altre cose. Per quasi dieci anni, un team sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS) ha studiato una soluzione originale per prevenire questi problemi: la musica.

Il gruppo di scienziati e scienziate dell’HUG ha esposto alla musica diverse coorti di neonati nati a una media di 29 settimane. Il loro ultimo studio, pubblicato sulla rivista Imaging Neuroscience, dimostra che la musica rafforza la connettività cerebrale nelle aree del cervello solitamente compromesse nei neonati prematuri.

L’ultima coorte del programma comprendeva 60 neonati prematuri, 32 dei quali sono stati esposti alla musica, mentre 28 hanno fatto da gruppo di controllo. I miglioramenti sono stati visibili a partire dall’età di 33 settimane, ha dichiarato il FNS in un comunicato stampa di martedì.

Gli scienziati hanno osservato un migliore sviluppo delle connessioni tra alcune aree, in particolare nella rete cerebrale nota come “salienza”, utilizzata per identificare suoni o altri stimoli e riconoscerne l’importanza o la rilevanza socio-emotiva.

Le connessioni tra due regioni cerebrali – la corteccia insulare e la corteccia cingolata anteriore – sono particolarmente coinvolte nella facoltà della salienza. “I bambini nati prematuri mostrano quasi sempre una ridotta connettività in questa rete, e questa caratteristica persiste anche in età adulta”, spiega Petra Hüppi, responsabile del programma di ricerca, citata nel comunicato stampa.

Musica di Andreas Vollenweider

Gli scienziati hanno utilizzato campioni musicali di otto minuti per accompagnare individualmente ogni neonato, utilizzando delle cuffie, nei momenti di transizione tra sonno e veglia. Il compositore e arpista zurighese Andreas Vollenweider ha ideato brani ad hoc che scandiscono il ritmo quotidiano del neonato in modo rilassante. Melodie che i piccoli imparano a riconoscere.

Sebbene gli effetti della musicoterapia siano chiaramente visibili con la risonanza magnetica, è ancora troppo presto per stabilire se l’approccio abbia dei benefici a lungo termine. Ma gli scienziati potrebbero presto scoprirlo grazie alla prima coorte di pazienti, nata nel 2016.

Una ventina di soggetti, che ora hanno compiuto otto anni. Un’età adeguata per dare un’altra occhiata sotto lo scanner della risonanza magnetica, ma anche e soprattutto per sottoporsi a test cognitivi e comportamentali. Il lavoro è attualmente in corso. Se i benefici concreti saranno confermati, il FNS conclude che la musica potrebbe essere incorporata nelle unità di terapia intensiva neonatale di tutto il mondo.

