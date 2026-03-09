La guerra in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi della benzina

Il prezzo del barile ha raggiunto il picco di quasi 120 dollari nella notte tra domenica e lunedì. Keystone-SDA

In seguito all'attacco contro l'Iran, l'impennata del prezzo del petrolio sta causando in Svizzera la previsione di un imminente e sensibile aumento dei carburanti, che si avvicineranno alla soglia dei 2 franchi al litro.

L’attacco lanciato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran ha provocato lunedì un’ulteriore impennata dei prezzi del petrolio. La situazione spinge gli esperti del settore in Svizzera a prevedere un ulteriore aumento anche di quelli della benzina.

Solo quattro giorni fa il Touring Club Svizzero (TCS) indicava un prezzo medio di 1,74 franchi al litro per la senza piombo 95. Lunedì sul comparatore dell’associazione, di prezzi così non se ne trovano. Ci sono però delle disparità tra le stazioni di servizio, a seconda della loro affiliazione a un marchio o l’eventuale indipendenza.

“I prezzi dei carburanti e della nafta dovrebbero aumentare sensibilmente nei prossimi giorni”, ha messo in guardia Avenergy Suisse, l’organizzazione che riunisce gli attori del mercato petrolifero in Svizzera, commentando la situazione sul mercato internazionale. Il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è quasi paralizzato a seguito di diversi attacchi contro navi mercantili. Alcune raffinerie hanno inoltre ridotto notevolmente le loro capacità.

Vicini ai 2 franchi al litro

Il TCS si aspetta che nei prossimi giorni le tariffe della benzina si avvicineranno alla soglia dei 2 franchi al litro. “In base ai prezzi di mercato pubblicati a Rotterdam, sono previsti nuovi aumenti”, ha affermato Erich Schwizer, esperto del settore presso il TCS, interpellato dall’agenzia finanziaria AWP.

Anche se il TCS non fa generalmente previsioni, è possibile effettuare stime “sulla base dei dati di borsa”. Schwizer stima che il prezzo medio al litro della benzina senza piombo 95 raggiungerà 1,90 franchi entro venerdì. Il diesel dovrebbe costare 2,20 franchi.

L’andamento è dettato dalle quotazioni del petrolio. Il fattore determinante è la situazione nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del commercio mondiale di oro nero. Lunedì il barile di Brent era scambiato a 103,75 dollari (+12%) verso le 13:00, dopo aver raggiunto un picco di 119,50 dollari la scorsa notte.

Siamo di fronte a un aumento del 70% rispetto al 27 febbraio, il giorno precedente lo scoppio della guerra in Medio Oriente. Il prezzo ha così raggiunto il livello più alto dalla crisi energetica scatenata dal conflitto in Ucraina alla fine di febbraio 2022.

Gli operatori del settore rimangono comunque tranquilli. L’associazione Avenergy Suisse sottolinea che l’approvvigionamento della Svizzera in prodotti petroliferi è attualmente “sicuro”, poiché il mercato dispone di quantità sufficienti di petrolio.

