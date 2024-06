La gita vallesana del Consiglio federale

L'escursione si svolge in Vallese, cantone di origine della presidente Viola Amherd (al centro, in blu). Keystone / Jean-Christophe Bott

Il Consiglio federale ha iniziato giovedì la sua gita annuale di due giorni, che questa volta si svolge nelle terre vallesane della presidente della Confederazione Viola Amherd.

3 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

La tradizionale gita annuale del Governo elvetico è iniziata giovedì mattina quando i “sette saggi” si sono recati fino alla capitale vallesana Sion in treno, per poi continuare nel pomeriggio l’avventura in direzione di Briga. Trattenuta a Berna in mattinata, Elisabeth Baume-Schneider ha raggiunto i colleghi nel pomeriggio.

“Siamo felici di condividere questo momento di convivialità con voi”, ha detto la presidente elvetica Viola Amherd al centinaio di persone accorse ad accogliere l’Esecutivo nel centro di Sion sotto un sole estivo. Questa gita è l’occasione di “rafforzare i legami fra i membri del Governo, ma anche con la popolazione”, ha ribadito la ministra della difesa nel cortile del castello Stockalper di Briga.

Quinta gita vallesana

Dall’inizio della tradizione, “questa è la quinta gita governativa che si tiene in Vallese, e sono lieta di farne parte”, ha aggiunto Amherd, dicendosi felice di mostrare la regione ai suoi colleghi. Le cinque visite vallesane hanno avuto luogo sotto la presidenza di Roger Bonvin (1967 e 1973) e di Pascal Couchepin (2003 e 2008).

“È un vero piacere e un onore accogliere il Consiglio federale in Vallese”, ha risposto il presidente del Consiglio di Stato cantonale Franz Ruppen. Dopo i discorsi, foto, selfie e strette di mano si sono susseguiti, mentre donne in costumi tradizionali hanno servito gli aperitivi.

Contenuto esterno

“Vallese e Confederazione sono uniti da diversi progetti, come l’autostrada A9 – non ancora terminata – o il fotovoltaico nelle Alpi”, ha detto Ruppen. “Forse ne parlerete durante l’escursione, ma onestamente non ve lo auguro. Una gita serve, soprattutto, a creare legami e consolidarli, a sorprendersi e a ridere”, ha aggiunto.

+ Il Consiglio federale svizzero, i punti forti di un Governo “debole”

Agli incontri di Sion e Briga erano presenti delegazioni del Governo cantonale, del Legislativo e di vari Comuni, oltre alla popolazione vallesana.

Il sentiero della lucertola smeraldo

Il Consiglio federale ha pure approfittato della gita per una passeggiata fra i vigneti sopra il comune di Salgesch. Il percorso, è stato sottolineato in una nota governativa, è noto anche come Sentiero della lucertola smeraldoCollegamento esterno.

Nel corso della passeggiata si è parlato di agricoltura e viticoltura, di turismo sostenibile su piccola scala nella regione e della sua flora e fauna, tra cui, appunto, le rare e timide lucertole smeraldo.

I consiglieri e le consigliere federali passeranno la notte nella valle di Goms. Venerdì non sono previsti impegni pubblici: il programma sarà ricco di “cultura e storia”, ha dichiarato Viola Amherd, senza fornire ulteriori dettagli.