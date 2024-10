La Federazione Emmaüs Svizzera prende le distanze dall’Abbé Pierre

Recentemente sono emerse nei confronti dell'Abbé Pierre accuse di violenza sessuale. Keystone-SDA

La sezione elvetica del movimento caritativo Emmaüs ha deciso di prendere le distanze dal suo fondatore Abbé Pierre e di non utilizzarne più l'immagine.

Keystone-ATS

La Federazione Emmaüs Svizzera (FES) condanna le violenze sessuali attribuite all’Abbé Pierre, icona della lotta contro l’inadeguatezza abitativa, morto nel 2007.

La sezione elvetica del movimento, in una assemblea svoltasi poco meno di una settimana fa, ha deciso di non utilizzare più la sua immagine, in segno di solidarietà con tutte le vittime.

“Senza rinnegare la storia del movimento Emmaüs, la FES condanna questi atti e prende le distanze dalla figura dell’Abbé Pierre, il suo fondatore”, si legge in un comunicato pubblicato lunedì, in seguito all’assemblea straordinaria tenutasi il 15 ottobre a Berna.

La FES precisa che non utilizzerà più l’immagine dell’Abbé Pierre né le sue citazioni nei suoi materiali di comunicazione, in segno di solidarietà con tutte le vittime di violenza sessista e sessuale e invita i suoi membri a fare lo stesso.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La doppia vita dell’Abbé Pierre a Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato al Un’inchiesta giornalistica condotta dalla Radiotelevisione svizzera in lingua francese RTS rivela nuovi sconcertanti comportamenti del celebre filantropo francese, scomparso nel 2007, accusato nel luglio scorso di abusi sessuali. Di più La doppia vita dell’Abbé Pierre a Ginevra

La FES offre il suo sostegno incondizionato alle vittime e prende atto del loro coraggio nel testimoniare, precisa la nota. La Federazione Emmaüs Svizzera ha inoltre annunciato di aver lanciato un programma di formazione per i suoi membri, incentrato in particolare sulla violenza sessuale e di genere così come sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Le nuove rivelazioni sull’Abbé Pierre erano state rese pubbliche lo scorso luglio a Parigi in un rapporto pubblicato da Emmaüs International, Emmaüs France e dalla Fondazione Abbé Pierre.

L’Abbé Pierre, pseudonimo di Henri Grouès, è stato accusato di aggressioni sessuali da diverse donne. Questi annunci hanno indotto le istituzioni a ritirare il nome di questo uomo di chiesa caro ai francesi da strade, piazze e scuole.