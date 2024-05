La direzione generale della SSR SRG andrà a Susanne Wille

Susanne Wille nominata direttrice genrale della SSR SRG. © KEYSTONE / URS FLUEELER

La giornalista svizzero-tedesca prenderà il posto di Gilles Marchand, che ha annunciato in gennaio il suo ritiro.

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

La nuova direttrice generale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) Susanne Wille dovrà affrontare numerose sfide. “Restare fermi non è un’opzione”, ha chiosato la neo eletta oggi dopo la sua nomina. Nonostante non manchino sfide per il futuro, la direttrice vede anche molte opportunità.

Wille ha spiegato che vorrà ascoltare e capire e che l’organizzazione della SSR cambierà. Porterà tutta la sua esperienza nel suo nuovo ruolo e aprirà nuove prospettive.

L’indipendenza della SSR è importante per la 50enne originaria del canton Argovia. In tempi di fake news e disinformazione, è necessaria una bussola chiara, ha detto Wille. “Senza un giornalismo scrupoloso non può esistere una democrazia forte”, ha poi aggiunto.

I media privati sono importanti quanto quelli pubblici e la neo eletta vuole concentrarsi sul dialogo con loro. “Si tratta di lavorare insieme, non contro gli altri”, ha chiosato. Ha poi sottolineato che si occuperà delle diverse aree linguistiche e culturali del Paese, sostenendo il concetto di “Ideé Suisse”.

Wille assumerà la carica di direttrice generale della SSR il 1° novembre 2024, prendendo il posto di Gilles Marchand.

Reazioni dal mondo dei media

L’Alleanza Diversità mediatica ha accolto con favore la recente nomina della 50enne argoviese. “La futura direttrice generale ha finora dato prova di sé in tutti i suoi ruoli di giornalista, presentatrice e manager dei media. Questo la rende una personalità credibile”, ha comunicato l’Alleanza in una nota odierna.

La giornalista di lingua tedesca dovrà ora spiegare al pubblico perché la SSR svolge un ruolo centrale in un’epoca caratterizzata da disinformazione e fake news. Dovrà inoltre sottolineare l’importanza di un programma di interesse generale vario con cultura, sport e intrattenimento, si legge nel comunicato.

In un contesto di incertezza, è importante che la nuova direttrice della SSR Susanne Wille rafforzi il partenariato sociale, ha dichiarato a Keystone-ATS Silvia Dell’Aquila, segretaria del Sindacato dei mass media (SSM). La neo eletta “dovrà essere forte anche di fronte alle minacce politiche”, ha aggiunto.

“La nuova direttrice deve essere consapevole che i dipendenti sono la principale risorsa della SSR”. Dell’Aquila ha invitato Wille a essere cauta in tutte le misure relative al personale e a costruire un rapporto migliore con i sindacati.

