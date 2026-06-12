La Confederazione paga le spese per la sicurezza di Trump Jr. a Zurigo
I costi per l'imponente dispiegamento di polizia durante la visita privata di Donald Trump Jr. a Zurigo saranno eccezionalmente coperti dalla Confederazione, in virtù dell'importanza dell'evento per gli interessi del paese.
La Confederazione si fa carico dei costi relativi al massiccio dispiegamento di forze di polizia resosi necessario in occasione dell’incontro privato di Donald Trump Jr. tenutosi a Zurigo all’inizio di giugno. Le autorità non rivelano l’ammontare dei costi.
Il figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ospite di un incontro economico privato. L’evento si è tenuto presso la Zunfthaus zur Saffran a porte chiuse. Vi hanno partecipato circa 70 ospiti del mondo dell’economia e della politica. A seguire era in programma una cena privata. L’incontro è stato organizzato dalla piattaforma di networking Davos Lodge.
L’incontro ha comportato un ingente dispiegamento di forze di polizia e solleva interrogativi sui costi. Confermando informazioni pubblicate dal “Tages-Anzeiger” un portavoce della polizia municipale, contattato da Keystone-ATS, ha affermato che le spese sono state interamente addebitate all’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Il portavoce ha inoltre sottolineato che l’incarico è arrivato proprio da Fedpol.
Secondo quanto comunicato da quest’ultima, per la copertura dei costi vale il principio secondo cui i privati devono sostenere autonomamente le spese delle misure di protezione nell’ambito di eventi a cui invitano persone da proteggere. Tuttavia, se un evento riveste un’importanza eccezionale e ha ripercussioni di ampia portata sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un rimborso alla Confederazione.
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