La Confederazione concede l’autorizzazione al riavvio della centrale nucleare di Gösgen

La centrale soddisfa i requisiti di legge. Keystone-SDA

L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare ha autorizzato la ripresa dell'attività della centrale di Gösgen, ponendo fine a un fermo prolungato per la necessità di verificare i lavori di revisione al sistema di alimentazione idrica.

1 minuto

Keystone-ATS

Dopo diversi mesi di fermo, lunedì la Confederazione ha concesso alla centrale nucleare di Gösgen, a Däniken (canton Soletta), l’autorizzazione a riprendere l’attività. La centrale soddisfa i requisiti di legge necessari a tal fine, ha comunicato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Quest’ultimo ha esaminato e approvato i lavori di revisione e le modifiche apportate al sistema di alimentazione idrica, ha scritto l’IFSN in un comunicatoCollegamento esterno.

L’impianto è stato disattivato il 24 maggio 2025 per la consueta revisione annuale. Secondo l’IFSN, la riaccensione è stata ritardata dopo il completamento dei lavori. Il gestore della centrale nucleare ha dovuto fornire prove concernenti un eventuale sovraccarico del sistema di tubazioni dell’acqua di alimentazione.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative