La Chaux-de-Fonds, capitale culturale svizzera al via fra tre mesi

La Chaux-de-Fonds, capitale culturale svizzera al via fra tre mesi Keystone-SDA

Con un programma di oltre 300 eventi che prenderà il via la notte di San Silvestro, La Chaux-de-Fonds si prepara a inaugurare il suo anno come prima capitale culturale svizzera.

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Keystone-ATS

La cittadina orologiera di La Chaux-de-Fonds (canton Neuchâtel) aprirà i festeggiamenti in qualità di prima capitale culturale svizzera la notte del 31 dicembre con musica, danze e acrobazie. Verranno proposti oltre 300 eventi. La biglietteria aprirà il 23 settembre.

La Chaux-de-Fonds Capitale culturale (lcdf27) si svolgerà in oltre 70 luoghi, con 37 progetti partecipativi, dieci punti forti e 118 creazioni. “La pianista e compositrice polacca Hania Rani si esibirà in una creazione in prima mondiale su un organo della sala di musica”, ha dichiarato oggi davanti ai media la direttrice artistica di lcdf27 Laurence Perez.

Fra gli attori culturali che realizzeranno creazioni per la manifestazione si citano gli sceneggiatori Juliette Vernerey, Thom Luz e Floriane Facchini, il coreografo Boris Charmatz, la mezzo-soprano Marina Viotti e il fotografo Christian Lutz.

Per festeggiare gli 80 anni del Locarno Film Festival, sulla piazza del mercato di La Chaux-de-Fonds sorgerà una piccola Piazza Grande.

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