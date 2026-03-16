La CEO di Idorsia lascia la carica dopo soli 8 mesi

La società ha sede ad Allschwil (canton Basilea Campagna) ed è quotata in borsa dal giugno 2017. Keystone-SDA

Dopo soli otto mesi, la CEO di Idorsia, Srishti Gupta, ha rassegnato le dimissioni di comune accordo con il consiglio di amministrazione, che ha avviato la ricerca di un successore per guidare l'azienda biotecnologica.

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Keystone-ATS

Cambio al vertice per Idorsia, azienda biotecnologica renana: la presidente della direzione Srishti Gupta – che è anche moglie del CEO di Novartis Nas Narasimhan – ha rassegnato le dimissioni, lasciando l’incarico dopo soli otto mesi e mezzo dall’entrata in funzione. La manager con laurea in medicina conseguita a Harvard (USA) lascia anche il consiglio di amministrazione (CdA).

L’annuncio è arrivato lunedì direttamente dalla società, che in una nota ufficiale ha spiegato come la 49enne e il CdA abbiano concordato “di comune accordo” la sua uscita di scena. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato alla decisione.

La dirigente sposata con Narasimhan – che in queste settimane ha fatto parlare di sé fra l’altro per il suo compenso da capogiro: 25 milioni di franchi incassati per il 2025 – aveva assunto la guida di Idorsia nel luglio dello scorso anno, raccogliendo l’eredità di André Muller, il quale era stato a sua volta costretto a lasciare l’azienda in modo improvviso. Prima della nomina a CEO, Gupta faceva già parte del CdA di Idorsia dal 2021.

La società ha intanto già avviato la ricerca di un nuovo numero uno. Per garantire la continuità operativa Jean-Paul Clozel – attuale presidente del CdA, fondatore dell’azienda e a lungo CEO – assumerà la responsabilità ad interim della gestione delle attività quotidiane fino alla nomina del successore. In vista dell’assemblea generale degli azionisti prevista per il 6 maggio saranno inoltre proposti nuovi candidati indipendenti per l’elezione nell’organo di conduzione strategica.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata negativa: alle 09.30 l’azione Idorsia perdeva oltre il 12% a circa 3 franchi. Dall’inizio di gennaio il valore è arretrato del 28%, mentre positiva è la performance su un anno (+144%) e negativa quella su un lustro (-89%).

Idorsia è nata da uno scorporo di attività di Actelion, dopo che questo gruppo, nel 2017, è stato rilevato dal colosso Johnson & Johnson. La società ha sede ad Allschwil (canton Basilea Campagna) ed è quotata in borsa dal giugno 2017. Negli scorsi anni non erano mancate le notizie negative, con fra l’altro l’annuncio di licenziamenti. Oggi l’azienda punta in particolare su QUVIVIQ (principio attivo: daridorexant), un farmaco per l’insonnia cronica negli adulti.

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