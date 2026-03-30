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La carta di debito rimane il mezzo di pagamento preferito in Svizzera

apparecchio per pagamento con carte di credito
Nel 2025 la carta di debito è seguita dal contante e dalle app. Keystone-SDA

Un nuovo sondaggio della Banca nazionale svizzera mostra che le abitudini di pagamento restano stabili: la carta di debito rimane al primo posto, mentre il contante continua a essere considerato indispensabile dalla quasi totalità della popolazione.

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Keystone-ATS

Le consumatrici e i consumatori svizzeri non hanno cambiato abitudini di pagamento nell’ultimo anno: il mezzo preferito rimane la carta di debito, secondo un sondaggio della Banca nazionale svizzera (BNS) pubblicato lunedì. Nelle preferenze per i pagamenti sul posto nel 2025 la carta di debito è seguita dal contante e dalle app.

I partecipanti al sondaggio hanno espresso l’esigenza di avere a disposizione denaro contante e di poterlo utilizzare come mezzo di pagamento anche in futuro. Solamente il 2% vorrebbe una sua abolizione.

L’81% delle persone intervistate (88% nel 2024) è soddisfatto delle possibilità di prelievo in contanti. Il calo è presumibilmente da ricondursi alla costante diminuzione dei bancomat.

Al sondaggio hanno partecipato – tramite questionario online o telefonico – circa 2’000 persone domiciliate in Svizzera. Per farlo, hanno annotato per una settimana i pagamenti quotidiani effettuati.

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