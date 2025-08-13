La BNS lancia un sondaggio per ridisegnare le banconote svizzere

Altri sviluppi Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante le aspre critiche da Centro e sinistra, in futuro dovrebbe essere possibile realizzare nuove centrali nucleari. Lo sottolinea il Consiglio federale che mercoledì ha adottato il messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa "Stop al blackout". Di più Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile

Altri sviluppi Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte. Di più Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato

Altri sviluppi Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo tedesco Lufthansa sta valutando l'acquisto di nuovi aerei Boeing negli Stati Uniti attraverso la Svizzera, una misura che potrebbe ridurre il deficit commerciale americano verso la Confederazione. Di più Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera

Altri sviluppi Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos Questo contenuto è stato pubblicato al Il team di Solarstratos ha battuto in Vallese il record mondiale di altitudine mai raggiunta da un aereo elettrico e solare. Ieri il pilota Raphaël Domjan è decollato dall'aeroporto di Sion con il velivolo raggiungendo i 9521 metri di quota. Di più Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos

Altri sviluppi Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano Questo contenuto è stato pubblicato al Il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan e l'inviato speciale degli Stati Uniti Massad Boulos si sono incontrati in Svizzera per discutere una proposta statunitense di "cessate il fuoco globale in Sudan e fornitura di aiuti umanitari". Di più Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano

Altri sviluppi Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo cinque anni di assenza, il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è tornato al Museo dei trasporti di Lucerna, accolto con entusiasmo da pubblico e appassionati. Di più Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo

Altri sviluppi Aereo da turismo precipita nel Lago Lemano, salvi i due occupanti Questo contenuto è stato pubblicato al Un piccolo aereo da turismo è precipitato martedì pomeriggio nel Lago Lemano poco lontano dalla riva a Corseaux (canton Vaud), vicino a Vevey. I due occupanti sono rimasti illesi e si sono salvati con una barca privata. Di più Aereo da turismo precipita nel Lago Lemano, salvi i due occupanti

Altri sviluppi Allarme ozono a Ginevra, i trasporti pubblici diventano gratuiti Questo contenuto è stato pubblicato al Ginevra si prepara a una misura senza precedenti in Svizzera: domani, a causa di un picco di inquinamento da ozono, i trasporti pubblici saranno gratuiti su tutto il territorio cantonale. Di più Allarme ozono a Ginevra, i trasporti pubblici diventano gratuiti

Altri sviluppi Dazi, la popolazione svizzera non vuole fare concessioni agli USA Questo contenuto è stato pubblicato al La maggioranza della popolazione svizzera è contraria a fare concessioni agli Stati Uniti nel quadro della vertenza commerciale in atto fra Berna e Washington. Di più Dazi, la popolazione svizzera non vuole fare concessioni agli USA