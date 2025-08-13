La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

La BNS lancia un sondaggio per ridisegnare le banconote svizzere

banconote di franchi svizzeri
Una delle proposte di design. nuovaseriedibanconote.ch

La popolazione svizzera è invitata a esprimersi su 12 proposte per la nuova serie di banconote, pubblicate dalla BNS e sottoposte a un sondaggio pubblico che porterà alla selezione finale nel 2026.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha pubblicato mercoledì i bozzetti delle nuove banconote. È stato lanciato un sondaggio pubblico per scegliere tra le diverse e variegate proposte. La scelta finale sarà annunciata a inizio 2026.

Dodici proposte di serie sono state presentate online per un sondaggio d’opinione, condotto da un istituto specializzato dal 13 agosto al 7 settembre, riferisce un comunicato.

Le sei migliori, scelte dalla popolazione e da una giuria di esperti esterni, passeranno a una seconda fase di selezione che verterà in particolare su aspetti commerciali.

Cliccando quiCollegamento esterno è possibile vedere le proposte di design e partecipare al sondaggio.

