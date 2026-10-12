“Il lavoro dei Nobel per l’economia è importante per la Svizzera”

KOF sui Nobel economia, "loro lavoro importante per la Svizzera" Keystone-SDA

Le ricerche dei due studiosi americani che hanno ricevuto oggi il Nobel dell'economia è importante anche per la Svizzera: ne è convinto Jan-Egbert Sturm, direttore dell'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

“Con Robert Hall e Michael Woodford vengono premiati due economisti la cui ricerca ha influenzato in modo determinante la comprensione moderna delle fluttuazioni congiunturali e delle politiche di stabilizzazione”, afferma il 57enne in una presa di posizione. “Particolarmente importante è la loro constatazione secondo cui le aspettative sul futuro influenzano il comportamento attuale delle famiglie nonché delle imprese e, di conseguenza, anche l’efficacia della politica economica”.

“Per la Svizzera ciò è di grande rilevanza, soprattutto in relazione alla politica monetaria della Banca nazionale svizzera, al tasso di cambio e agli shock congiunturali internazionali”, prosegue il professore di nazionalità olandese. “Anche il nostro lavoro presso il KOF si colloca proprio in questo punto di incontro tra la comprensione degli sviluppi economici, la loro analisi empirica e le possibilità di stabilizzazione attraverso la politica economica”, sottolinea l’esperto.

Articoli più popolari