Migliora la situazione economica in Svizzera malgrado i dazi statunitensi

Keystone-SDA

A ottobre, l'economia svizzera ha mostrato un netto miglioramento e un ritorno all'ottimismo, con l'indicatore KOF che ha recuperato il calo dovuto ai dazi statunitensi.

1 minuto

Keystone-ATS

Nonostante i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’economia svizzera guarda nuovamente al futuro con ottimismo. La situazione delle aziende ha registrato un netto miglioramento nel mese di ottobre.

L’indicatore sull’andamento degli affari calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) ha raggiunto nuovamente il livello di luglio, ovvero quello precedente all’aumento delle tariffe doganali statunitensi sulle importazioni elvetiche, ha indicato mercoledì il KOF in una nota.

Anche le previsioni delle imprese per il prossimo semestre sono tornate ad essere più ottimistiche. “Nel complesso, le aspettative non sono mai state così positive dall’inizio dell’anno. L’economia svizzera sta riprendendo slancio”, scrivono gli specialisti zurighesi. La ripresa è particolarmente evidente nel settore industriale.

Articoli più popolari I più discussi