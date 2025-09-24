La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Corretta al ribasso la crescita svizzera per il 2026, pesano i dazi

porto commerciale sul reno
Keystone-SDA

Le nuove stime del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo indicano un rallentamento della crescita economica svizzera nel 2026, influenzato da fattori esterni e da un clima di forte incertezza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) corregge al ribasso le previsioni sulla crescita svizzera per il 2026. Il prodotto interno lordo (PIL) – al netto degli eventi sportivi – aumenterà dello 0,9%, a fronte della stima di +1,5% che risaliva a metà giugno.

Pesano i dazi americani e l’elevato grado di incertezza economico-politica, spiega il KOF in un comunicato odierno. Per l’anno in corso viene per contro confermato il pronostico di un’espansione del PIL pari all’1,4%, mentre riguardo al 2027 è avanzata la nuova stima del +1,6%. Contemplando anche le grandi manifestazioni dello sport i dati per i tre anni in esame sono rispettivamente di +1,0% (2025), +1,3% (2026) e +1,2% (2027).

Il mercato del lavoro svizzero sta attraversando una fase di debolezza. Nello scenario di base per il 2025, il KOF prevede una crescita dell’occupazione solo dello 0,3% (in giugno: 0,6%). Si tratta della progressione più bassa dal 2020, viene sottolineato.

L’inflazione è attesa allo 0,2% quest’anno, allo 0,5% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027. I fattori trainanti saranno principalmente gli affitti e i servizi interni, mentre fungeranno da freno le merci interne, le importazioni e i prezzi dell’energia. Vista la situazione la Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe lasciare invariato allo 0,0% il suo tasso guida, concludono gli esperti zurighesi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR