Karin Keller-Sutter ribadisce il sostegno della Svizzera all’Ucraina

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Keystone-SDA

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, ha ribadito lunedì il sostegno della Svizzera all'Ucraina, in occasione di un vertice tenutosi a Kiev per ricordare il terzo anniversario dall'invasione russa.

2 minuti

Keystone-ATS

L’obiettivo resta quello di una pace giusta e duratura, ha dichiarato la consigliera federale Karin Keller-Sutter, ribadendo il sostegno elvetico all’Ucraina.

“È chiaro che una soluzione duratura non può essere raggiunta senza l’Ucraina”, ha dichiarato la consigliera federale in videoconferenza. “Ci sforziamo di lavorare a stretto contatto con i nostri partner europei per un futuro di pace in Ucraina e in tutto il continente”.

Nel suo discorso, Keller-Sutter ha ricordato il sostegno fornito finora da Berna a Kiev, per esempio con la conferenza del Bürgenstock (canton Nidvaldo) del giugno dello scorso anno, che ha posto le basi per nuovi colloqui di pace, o quella sullo sminamento organizzata a Losanna lo scorso ottobre. La Svizzera ha anche accolto rifugiati ucraini e ha fornito loro sicurezza e sostegno.

Secondo la ministra delle finanze, le innumerevoli mine presenti in Ucraina non solo minacciano le vite umane, ma costituiscono anche una pericolo per la sicurezza alimentare in Ucraina e nel mondo.

Keller-Sutter ha assicurato all’Ucraina che continuerà a fornire aiuti umanitari e sostegno alla ricostruzione del Paese. Due settimane fa, il Consiglio federale ha stanziato 1,5 miliardi di franchi per la ricostruzione delle infrastrutture urbane, il ripristino di forniture di base sicure e il proseguimento degli aiuti di urgenza fino al 2028.

L’anno prossimo la Svizzera presiederà l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e intende quindi dare un contributo ancora maggiore alla pace e alla sicurezza, ha infine rilevato Keller-Sutter.