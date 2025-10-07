Karin Keller-Sutter lancia un appello per la pace in Medio Oriente

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Keystone-SDA

Due anni dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter rinnova l’appello alla pace, esprimendo solidarietà alle vittime e chiedendo la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas.

In occasione del secondo anniversario degli attacchi palestinesi in Israele la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha lanciato un appello alla pace. “È più che mai tempo di porre fine alla violenza”, afferma martedì sulla piattaforma X.

Contenuto esterno Due anni dopo gli attentati terroristici di Hamas contro Israele, i nostri pensieri vanno a chi soffre. È ora di porre fine alla violenza. Hamas deve liberare tutti gli ostaggi. La disperazione e il dolore immenso devono finire. La pace è l’unica via. — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) October 7, 2025 Collegamento esterno

Due anni dopo gli attacchi “i nostri pensieri vanno a tutte le persone che soffrono”, scrive la Keller-Sutter, invitando Hamas a liberare gli ostaggi israeliani. “La disperazione e l’immenso dolore devono finire”, ha scritto ancora la presidente della Confederazione. “La pace è l’unica via possibile.”

Il 7 ottobre 2023 terroristi di Hamas, insieme ad altri gruppi islamisti, hanno compiuto il peggior massacro nella storia di Israele: circa 1’200 persone furono uccise e più di 250 rapite e portate nella Striscia di Gaza. Israele reagì con un’offensiva militare, ancora in corso, che ha provocato finora oltre 66’000 morti e circa 170’000 feriti.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 7 ottobre 2025:

Contenuto esterno

