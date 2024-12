Karin Keller-Sutter sarà la Presidente per il 2025

Altri sviluppi Argovia è il cantone più libero, il Ticino, nono, perde una posizione Questo contenuto è stato pubblicato al Argovia è il cantone più libero della Svizzera, davanti al Liechtenstein (stato confinante inserito fra i cantoni) e Appenzello Esterno. Di più Argovia è il cantone più libero, il Ticino, nono, perde una posizione

Altri sviluppi Il tasso guida della BNS potrebbe tornare negativo nel 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca nazionale svizzera (BNS) giovedì abbasserà il tasso guida: è il parere unanime degli esperti, che hanno invece opinioni divergenti riguardo all'entità dell'intervento. E più a lungo termine taluni non escludono il ritorno agli interessi negativi. Di più Il tasso guida della BNS potrebbe tornare negativo nel 2025

Altri sviluppi La voglia di viaggiare è tornata, c’è molto movimento negli aeroporti Questo contenuto è stato pubblicato al La voglia di viaggiare sembra essere definitivamente tornata per gli svizzeri, dopo la parentesi del Covid e malgrado i dubbi riguardo alla protezione del clima. Di più La voglia di viaggiare è tornata, c’è molto movimento negli aeroporti

Altri sviluppi Svizzere e svizzeri non se ne intendono di media Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri hanno poche conoscenze in materia di media, secondo uno studio commissionato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). In molti faticano a distingue un'informazione da una pubblicità o da un commento. Di più Svizzere e svizzeri non se ne intendono di media

Altri sviluppi Competenze di base, la Svizzera è sopra la media dell’OCSE ma una persona su tre ha delle difficoltà Questo contenuto è stato pubblicato al In lettura, matematica e risoluzione dei problemi gli adulti in Svizzera ottengono punteggi superiori alla media internazionale. Tuttavia, circa il 30 % delle persone ha competenze scarse in almeno uno di questi tre ambiti. Di più Competenze di base, la Svizzera è sopra la media dell’OCSE ma una persona su tre ha delle difficoltà

Altri sviluppi Euro 2024 e Nemo tra le ricerche Google più frequenti in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Tra le domande maggiormente poste nel corso dell'anno al motore di ricerca figurano "Perché Shaqiri non gioca?", "Quanti comuni ci sono in Svizzera?" e "Cos'è un non-binario?". Di più Euro 2024 e Nemo tra le ricerche Google più frequenti in Svizzera

Altri sviluppi Le prospettive d’impiego in Svizzera sono buone, ma non in Ticino Questo contenuto è stato pubblicato al Lo segnala il barometro di Manpower, che come di consueto mette in luce forti differenze regionali e settoriali. Di più Le prospettive d’impiego in Svizzera sono buone, ma non in Ticino

Altri sviluppi L’Euro femminile di calcio verrà finanziato con 15 milioni di franchi Questo contenuto è stato pubblicato al L'evento è in agenda fra il 2 e il 27 di luglio del prossimo anno in svariate città svizzere. Per il campionato maschile del 2008 erano stati stanziati 80 milioni di franchi. Di più L’Euro femminile di calcio verrà finanziato con 15 milioni di franchi

Altri sviluppi Una rara moneta romana è stata venduta a Ginevra per 1,89 milioni di franchi Questo contenuto è stato pubblicato al Il reperto di epoca romana ritrae Bruto, l'assassino di Giulio Cesare. Di più Una rara moneta romana è stata venduta a Ginevra per 1,89 milioni di franchi