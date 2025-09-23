La televisione svizzera per l’Italia
Karin Keller-Sutter parla per l’uguaglianza di genere all’ONU

Karin keller sutter
La presidente elvetica davanti all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York Keystone-SDA

Durante il suo intervento all’ONU, Karin Keller-Sutter ha denunciato il rallentamento dei progressi verso la parità di genere a causa delle crisi recenti, sottolineando che l’uguaglianza è essenziale per la democrazia, la prosperità e la coesione sociale.

Keystone-ATS

L’uguaglianza di genere è un diritto universale e un catalizzatore per lo sviluppo economico, ma le recenti crisi l’hanno resa più arretrata: lo ha detto Karin Keller-Sutter lunedì davanti all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

“Il progresso per il quale abbiamo lottato per decenni è ora minacciato in molti Paesi”, ha dichiarato la presidente della Confederazione in occasione del 30° anniversario della Conferenza mondiale sulle donne.

L’attuazione concreta della parità di genere è il modo più sicuro per proteggere le persone e costruire le società, e da essa dipendono la democrazia e la prosperità economica”, ha aggiunto la consigliera federale originaria del canton San Gallo.

Anche la Svizzera si trova ad affrontare sfide importanti in termini di uguaglianza. La responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha spiegato che esiste ancora un divario salariale tra uomini e donne, soprattutto perché le madri lavoratrici incontrano notevoli ostacoli sul mercato del lavoro, e le donne sono ampiamente sotto rappresentate nelle posizioni dirigenziali.

