Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot
A Zurigo parte la sperimentazione di consegne robotizzate con Just Eat e la start-up svizzera RIVR, che punta a rivoluzionare il settore in tutta Europa.
Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l’elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica.
Attualmente è in corso la fase sperimentale a Zurigo, dove ha sede l’azienda RIVR, spin-off universitario del Politecnico federale (ETHZ) attivo dal 2023. “Insieme a Just Eat Takeaway.com stiamo lavorando a una nuova generazione di consegne robotizzate, a partire dalla Svizzera”, scrive oggi RIVR sul suo sito internet. “Prevediamo di introdurre altri robot in altre città europee entro la fine dell’anno, con una potenziale espansione nei negozi al dettaglio e nei minimarket”, viene sottolineato.
Durante la fase di prova, i robot – dotati di quattro arti in grado di salire e scendere le scale e muniti di rotelle per districarsi lungo complessi spazi urbani – consegneranno le ordinazioni dei clienti Just Eat per conto del ristorante Zekis World di Oerlikon. Per i primi 30 giorni, gli automi intenti nei loro trasporti verranno seguiti da vicino. Mentre in un secondo momento l’intero processo verrà invece monitorato da remoto, in un centro di controllo distante dai robot.
Gli automi di RIVR viaggiano a una velocità massima di 15 km/h e sono resi visibili al traffico e ai pedoni grazie a luci e una bandierina. Grazie all’intelligenza artificiale, sono capaci di adattarsi all’ambiente circostante, evitando ostacoli come bidoni della spazzatura, erba e passanti, sostengono i ricercatori. Inoltre, sono progettati per effettuare consegne rapide e affidabili anche in caso di pioggia, neve o forte vento.
Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra
Dopo altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, anche Ginevra è ora colpita da un focolaio di coleottero giapponese. Una decina di questi insetti sono stati individuati in una zona situata sulla sponda sinistra del Lemano.
USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”
L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard.
Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA
L’impennata delle esportazioni d’oro verso gli Stati Uniti ha accentuato lo squilibrio commerciale, spingendo Trump a introdurre dazi del 39% su gran parte delle merci svizzere, escludendo però il metallo prezioso.
Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti
Gli apprendisti e le apprendiste dovrebbero avere diritto a otto settimane di vacanza all’anno. Una petizione in tal senso, con oltre 176'000 firme, è stata depositata giovedì presso la Cancelleria federale a Berna.
Deficit di 609 milioni nel Preventivo 2026 della Confederazione
Per il 2026, la Confederazione prevede un deficit di finanziamento, nel bilancio ordinario, di 609 milioni di franchi. Una prima bozza presentata in giugno dal Consiglio federale indicava un passivo di 600 milioni.
La Posta cancella un centinaio d’impieghi a causa del forte calo degli utili
A causa della crescente pressione economica La Posta intende riorganizzarsi: entro l'anno prossimo è prevista la soppressione di un centinaio di impieghi. Nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso, su base annua, del 44% a 74 milioni di franchi.
Baume-Schneider: “Ogni femminicidio è uno di troppo”
I femminicidi in Svizzera hanno raggiunto quest'anno il livello record di 22 casi. Le misure d'emergenza adottate a giugno non sono sufficienti, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider alla radio svizzerotedesca SRF.
John Bolton sui dazi USA: “La Svizzera deve tenere duro e attendere”
Nella vertenza in atto con l'amministrazione di Donald Trump sulle tariffe doganali, la Svizzera dovrebbe stringere i denti e aspettare. Parola dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense.
