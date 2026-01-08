Lo Jungfraujoch ha accolto nel 2025 oltre 1 milione di visitatori
La ferrovia dello Jungfraujoch ha confermato il suo grande successo nel 2025, superando il milione di visitatori e registrando il terzo miglior risultato di sempre, in un anno positivo per la società di gestione anche grazie all'ottimo avvio della stagione invernale.
Affluenza sempre molto sostenuta sullo Jungfraujoch, luogo faro delle Alpi bernesi: nel 2025 oltre un milione di persone (precisamente 1’056’600) sono state trasportate con la ferrovia di montagna verso la stazione a quota 3’454 metri che è la più alta del continente. In confronto all’anno precedente si registra una flessione dello 0,2%, ha indicato giovedì Jungfraubahn Holding, la società bernese che gestisce la linea in questione e diversi impianti di risalita nella regione. Si tratta comunque del terzo valore più alto di sempre, dopo l’anno record del 2018 e – appunto – il 2024.
I viaggi di gruppo nel luogo commercializzato a livello turistico con l’espressione “Top of Europe” hanno raggiunto nuovamente i livelli precedenti alla pandemia, riferiscono i responsabili. In ripresa è anche il numero di ospiti provenienti dalla Cina, mentre in continuo aumento sono gli americani e i brasiliani. La domanda dall’India e dal Sud-Est asiatico è per contro rimasta stabile.
Nel frattempo è anche cominciata bene la stagione invernale 2025/26 per il comprensorio sciistico della Jungfrau: le giornate/sciatore (cioè la quantità di giorni in cui un appassionato utilizza gli impianti) sono salite del 5,2% a 1,2 milioni.
Jungfraubahn Holding è una società nata, nella sua struttura odierna, nel 1994. Dal 1996 è quotata in borsa. Oggi il corso dell’azione della società – che si è data anche nuovi obiettivi finanziari – è sostanzialmente stabile, ma sull’arco di un anno il titolo ha guadagnato il 62%, mentre in un lustro la performance è del +110%.
