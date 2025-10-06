La televisione svizzera per l’Italia
Per Gault & Millau è Jérémy Desbraux il cuoco svizzero dell’anno

Jérémy Desbraux, chef della "Maison Wenger"
Jérémy Desbraux, chef della "Maison Wenger". Keystone-SDA

Jérémy Desbraux, chef della "Maison Wenger" a Le Noirmont (canton Giura), è stato nominato Cuoco dell’anno 2026 da Gault & Millau, segnando un nuovo successo per la gastronomia giurassiana e per la cucina svizzera.

Il “Cuoco dell’anno 2026” della guida gastronomica Gault & Millau viene dalla Romandia. L’onore va al 39enne Jérémy Desbraux della “Maison Wenger” di Le Noirmont, nel canton Giura. Si tratta della seconda volta che il premio arriva nella località giurassiana. Nel 1997 Gault & Millau aveva in effetti premiato Georges Wenger, viene ricordato in un comunicato diffuso lunedì.

Desbraux dà fiducia ai produttori della regione e svolge un lavoro eccellente, si legge nella motivazione della scelta. Il ristorante e l’hotel sono stati ristrutturati con cura. Il lato gastronomico ha ricevuto 18 punti.

Prima di arrivare alla “Maison Wenger”, Desbraux ha lavorato diversi anni per Franck Giovannini al rinomato “Hôtel de Ville” di Crissier (canton Vaud).

Quest’anno Gault & Millau ha assegnato sette volte la valutazione massima di 19 punti. Al prestigioso club si è aggiunto Marco Campanella dell'”Eden Roc” di Ascona (canton Ticino), che in inverno lavora allo “Tschuggen Grand Hotel” di Arosa (Grigioni). Gli altri sei chef con il punteggio massimo sono Tanja Grandits (Basilea), Peter Knogl (Basilea), Franck Giovannini (Crissier), Andreas Caminada (Fürstenau, Grigioni), Philippe Chevrier (Satigny, Ginevra) e Heiko Nieder (Zurigo).

