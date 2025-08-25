Israele manda gli influencer a smentire la carestia

Stanno facendo molto discutere i video pubblicati da diversi influencer israeliani e statunitensi portati dal Governo israeliano al confine con Gaza. Video in cui si vuole smentire la mancanza di cibo nella striscia colpevolizzando Hamas e le Nazioni Unite. Una vera e propria propaganda social che è stata condannata dalla comunità internazionale. Anche perché Israele, ricordiamo, ha vietato l'ingresso a Gaza di giornalisti internazionali, indipendenti e professionisti. Il materiale che circola sui social, quindi, non è né verificato né verificabile.

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Contenuto esterno

