Iran: svizzero trovato morto in prigione

Sono diversi i cittadini europei imprigionati a Teheran. Keystone-SDA

Un cittadino svizzero è stato trovato morto giovedì nella prigione di Semnan, in Iran. Lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che l'uomo si sarebbe suicidato.

1 minuto

Keystone-ATS

Secondo Mizan Online, il sito online della magistratura, citato dall’agenzia di stampa afp, il detenuto era stato “arrestato dalle agenzie di sicurezza per spionaggio e il suo caso era sotto inchiesta”.

In un messaggio pubblicato poco fa su X, il responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Nicolas Bideau, scrive che “le autorità iraniane hanno informato il DFAE della morte di un cittadino svizzero in prigione. Siamo in contatto con le autorità per chiarire le circostanze del decesso.”

Diversi europei, alcuni dei quali con passaporto iraniano, sono in carcere in Iran. Teheran viene accusata da più parti di detenere stranieri come ostaggi politici. Il regime iraniano nega e di solito giustifica gli arresti con l’accusa di spionaggio. Il numero esatto di europei detenuti in Iran non è noto.

>> Il servizio del TG:

Contenuto esterno