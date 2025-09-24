Investimenti immobiliari, la fiducia non è mai stata così elevata in Svizzera

C'è comunque preoccupazione per le sfide geopolitiche attuali. Keystone / Gian Ehrenzeller

Mai prima d’ora gli esperti del settore immobiliare avevano mostrato un tale livello di fiducia: lo conferma l’ultimo Swiss Real Estate Sentiment Index, che registra un netto miglioramento delle aspettative per l’andamento del mercato nei prossimi 12 mesi.

Keystone-ATS

La fiducia negli investimenti immobiliari non è mai stata così elevata: lo segnala lo Swiss Real Estate Sentiment Index (SRESI), indice pubblicato a scadenza annuale dalla società di consulenza KPMG che illustra le aspettative degli esperti sullo sviluppo del ramo nei 12 mesi successivi.

L’ indicatore, che si basa su un sondaggio condotto fra circa 400 specialisti, si è attestato nel 2025 a 69,5 punti, valore più alto dal 2012, anno a partire dal quale viene calcolato il parametro. L’anno scorso erano stati registrati 29,9 punti e nel 2023 -77,4 punti, record negativo.

A incidere positivamente sull’indice è in particolare la valutazione ottimistica del settore riguardo al previsto aumento dei prezzi degli immobili nei prossimi dodici mesi: il relativo sottoindice registra quest’anno +89,0 punti (2024: +32,0), salendo a un livello mai visto finora.

“Le aspettative positive sui prezzi nel mercato degli investimenti immobiliari sono il risultato della rinnovata pressione sugli investimenti e dell’andamento positivo previsto dei canoni di locazione”, commenta Beat Seger, esperto di KPMG, citato in un comunicato.

In modo più negativo vengono per contro viste le prospettive economiche: il sottoindice è infatti sceso da +21,5 a -8,4 punti. “Malgrado le condizioni quadro favorevoli per gli investimenti immobiliari in Svizzera, pesano le sfide geopolitiche e le interruzioni delle catene di approvvigionamento”, osserva Seger. “Ciò avrà ripercussioni anche sul comportamento degli investitori nel settore immobiliare”. Solo il 9% degli intervistati dichiara infatti di non tenere conto della situazione geopolitica ed economica nelle proprie decisioni di investimento.