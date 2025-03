Interroll ha guadagnato meno nel 2024, ma il dividendo rimarrà stabile

Altri sviluppi Peste suina, il Consiglio federale deve trovare una soluzione per indennizzare i macelli Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale deve trovare soluzioni per indennizzare i macelli, gli stabilimenti di sezionamento e trasformazione, gli impianti di eliminazione e i cacciatori per gli oneri aggiuntivi cagionati da un'epizoozia come quella della peste suina africana (PSA). Di più Peste suina, il Consiglio federale deve trovare una soluzione per indennizzare i macelli

Altri sviluppi In Svizzera sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi Questo contenuto è stato pubblicato al In un confronto di lungo periodo, il numero totale degli omicidi risulta in calo in Svizzera, mentre quello dei femminicidi è rimasto stabile: è quanto afferma la criminologa Nora Markwalder, che cura una banca dati al riguardo che risale nel tempo. Di più In Svizzera sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi

Altri sviluppi Vendite online ancora in crescita in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Le vendite online hanno continuano a crescere in Svizzera nel 2024, grazie soprattutto all'impatto dei rivenditori esteri, che sono in forte espansione. Di più Vendite online ancora in crescita in Svizzera

Altri sviluppi Meno feriti gravi ma più morti sulle strade svizzere nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso anno sulle strade svizzere hanno perso la vita 250 persone e 3792 sono rimaste ferite gravemente. Rispetto al 2023, il numero dei decessi è aumentato, mentre quello di chi ha subito lesioni serie è diminuito. Di più Meno feriti gravi ma più morti sulle strade svizzere nel 2024

Altri sviluppi Neuroprotesi: robotica e stimolazione spinale per ripristinare il movimento Questo contenuto è stato pubblicato al Un nuovo approccio studiato all'EPFL combina robotica riabilitativa e stimolazione spinale per far sì che le persone affette da lesioni del midollo spinale tornino a muoversi. Di più Neuroprotesi: robotica e stimolazione spinale per ripristinare il movimento

Altri sviluppi La Posta può contare su un solido bilancio Questo contenuto è stato pubblicato al La Posta poggia su basi finanziarie solide e prosegue il suo sviluppo per mantenere la propria rilevanza in Svizzera. Sono questi alcuni dei temi principali toccati dalla conferenza stampa annuale del gigante giallo, svoltasi a Berna. Di più La Posta può contare su un solido bilancio

Altri sviluppi Dalla Svizzera quasi 100 milioni di franchi per la ricostruzione dell’Ucraina Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera parteciperà con 96,1 milioni di franchi all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) impegnata nella ricostruzione dell'Ucraina. Di più Dalla Svizzera quasi 100 milioni di franchi per la ricostruzione dell’Ucraina

Altri sviluppi Settore auto in crisi? Non vale per la svizzera Autoneum Questo contenuto è stato pubblicato al Il settore automobilistico europeo appare in crisi, ma per alcuni fornitori svizzeri i profitti sono in aumento e con essi i dividendi. Di più Settore auto in crisi? Non vale per la svizzera Autoneum

Altri sviluppi Prospettive stabili per le banche svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Moody's continua a considerare favorevoli le condizioni generali della piazza bancaria elvetica: l'agenzia di rating ha confermato la prospettiva "stabile" per il settore sull'arco dei prossimi 12-18 mesi. Di più Prospettive stabili per le banche svizzere