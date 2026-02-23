Al via il carnevale di Basilea, Trump nel mirino della satira

Sfilata delle tradizionali lanterne colorate del carnevale di Basilea. Keystone-SDA

Dalle caricature di Donald Trump ai conflitti globali fino alla politica svizzera, la satira è stata la protagonista delle lanterne illuminate che hanno dato il via al carnevale di Basilea con il tradizionale Morgestreich.

2 minuti

Keystone-ATS

Con il tradizionale Morgestreich ha preso il via lunedì mattina alle 04.00 il carnevale di Basilea. Migliaia di persone si sono riversate nelle vie della città per assistere allo spettacolo: tutte le luci si sono spente e i gruppi hanno sfilato con le loro lanterne satiriche illuminate, al suono di pifferi e tamburi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso su molte lanterne, spesso in modo caricaturale e poco lusinghiero, ha osservato un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. In un caso è stato raffigurato come un macellaio che taglia la bandiera americana, in un altro con il muso di un maiale e con un cartello doganale in mano.

I gruppi carnevaleschi hanno dedicato le loro lanterne anche alla situazione globale. Erano quindi visibili allusioni più o meno esplicite alla guerra in Ucraina e ad altri conflitti in tutto il mondo, come quello in Medio Oriente.

Non sono mancati temi più locali, come il traffico, i cantieri o i parcheggi. Le prese in giro non hanno risparmiato nemmeno politici cantonali come i consiglieri di Stato Conradin Cramer ed Esther Keller, o nazionali, vedasi il consigliere federale Ignazio Cassis.

Il carnevale di Basilea è il più grande della Svizzera. Dal 2017 è inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Articoli più popolari I più discussi