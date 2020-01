Vantaggiosa o dannosa per la maggioranza della popolazione? L'iniziativa "Più abitazioni a prezzi accessibili" è sottoposta al voto popolare in ...

Il testo dell'iniziativa prevede che il 10% degli alloggi di nuova edificazione siano di proprietà di enti pubblici. A questo scopo i cantoni e i comuni sarebbero autorizzati a utilizzare un diritto di prelazione, in particolare sugli immobili che appartengono alla Confederazione o ad aziende ad essa legate, come le Ferrovie e la Posta. Altro aspetto importante: l'autorità federale dovrebbe assicurare che i risanamenti non comportino "la perdita di abitazioni a pigione moderata".

Dal lato ambientale, ha aggiunto dal canto suo la presidente del Partito ecologista svizzero Regula Rytz, chi vive in alloggi di utilità pubblica utilizza in media meno superficie abitabile e contribuisce a un uso parsimonioso del territorio. "I risanamenti energetici previsti per i prossimi anni non devono portare all'esplosione delle pigioni", ha sottolineato la consigliera nazionale ecologista, precisando che l'iniziativa prevede "un'equa distribuzione dei costi".

"Le pigioni elevate gravano pesantemente le finanze di tante economie domestiche e sono di gran lunga la voce di spesa più importante", ha dichiarato in conferenza stampa la "senatrice" Marina Carobbio (Partito socialista, PS), precisando che a essere particolarmente toccati sono famiglie, anziani, giovani e persone con un reddito basso. La consigliera agli Stati fa poi l'esempio del Ticino, in cui vi è penuria di alloggi a pigione moderata, a fronte di un tasso del 2,29% di alloggi vuoti.

Il numero di abitazioni vuote è in crescita per il decimo anno consecutivo in Svizzera, ma non si fermano le nuove costruzioni. Ragioni e conseguenze.

Moltissimi appartamenti e case senza inquilini, ma quando questi trovano alloggio devono far fronte spesso ad affitti elevati. Questa situazione è una realtà svizzera che non piace affatto ai promotori dell'iniziativa popolare "Più abitazioni a pressi accessibili", su cui il popolo si pronuncerà il prossimo 9 febbraio.

Iniziativa popolare Alloggi a prezzi accessibili in Svizzera, campagna al via

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Alloggi a prezzi accessibili in Svizzera, campagna al via 07 gennaio 2020 - 13:27 Moltissimi appartamenti e case senza inquilini, ma quando questi trovano alloggio devono far fronte spesso ad affitti elevati. Questa situazione è una realtà svizzera che non piace affatto ai promotori dell'iniziativa popolare "Più abitazioni a pressi accessibili", su cui il popolo si pronuncerà il prossimo 9 febbraio. L'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili", al voto il prossimo 9 febbraio, vuole fermare "l'evoluzione infernale degli speculatori immobiliari e la loro sete di profitti sempre maggiori, promuovendo la costruzione di alloggi a pigione moderata". Il comitato d'iniziativa ha lanciato oggi a Berna la sua campagna. "Le pigioni elevate gravano pesantemente le finanze di tante economie domestiche e sono di gran lunga la voce di spesa più importante", ha dichiarato in conferenza stampa la "senatrice" Marina Carobbio (Partito socialista, PS), precisando che a essere particolarmente toccati sono famiglie, anziani, giovani e persone con un reddito basso. La consigliera agli Stati fa poi l'esempio del Ticino, in cui vi è penuria di alloggi a pigione moderata, a fronte di un tasso del 2,29% di alloggi vuoti. Secondo Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati (PS) e presidente dell'Associazione svizzera degli inquilini (Asi), "l'iniziativa servirà da guida al futuro della politica svizzera dell'alloggio". Per sostenere la campagna è stata creata una larga alleanza composta da partiti, sindacati, operatori sociali e diverse associazioni. Dal lato ambientale, ha aggiunto dal canto suo la presidente del Partito ecologista svizzero Regula Rytz, chi vive in alloggi di utilità pubblica utilizza in media meno superficie abitabile e contribuisce a un uso parsimonioso del territorio. "I risanamenti energetici previsti per i prossimi anni non devono portare all'esplosione delle pigioni", ha sottolineato la consigliera nazionale ecologista, precisando che l'iniziativa prevede "un'equa distribuzione dei costi". Il presidente di Cooperative d'abitazione svizzera, Louis Schelbert, ritiene che il mercato immobiliare non risolva la questione, ma rappresenti piuttosto "una parte del problema. L'iniziativa offre una soluzione perché promuove l'edilizia di utilità pubblica", con alloggi che sono meno cari di un quinto rispetto a quelli convenzionali. Il testo dell'iniziativa prevede che il 10% degli alloggi di nuova edificazione siano di proprietà di enti pubblici. A questo scopo i cantoni e i comuni sarebbero autorizzati a utilizzare un diritto di prelazione, in particolare sugli immobili che appartengono alla Confederazione o ad aziende ad essa legate, come le Ferrovie e la Posta. Altro aspetto importante: l'autorità federale dovrebbe assicurare che i risanamenti non comportino "la perdita di abitazioni a pigione moderata".