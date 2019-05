È formalmente riuscita l'iniziativa popolare denominata "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale" promossa dalla Gioventù socialista (Giso).

(1) riuscita l'iniziativa per tassare di più i redditi da capitale

La Cancelleria federale ha annunciato lunedì che per l'iniziativa sono state raccolte 109'332 firme valide (ne sono necessarie 100'000).



+ Per saperne di più su come funziona l'iniziativa popolare in Svizzera cliccate qui

Il testo – conosciuto anche come "iniziativa 99%Link esterno" – mira ad aumentare le imposte per i più ricchi in modo da sgravare i redditi medi e piccoli, ovvero il 99% della popolazione, sostiene la Giso.



Per assicurare una migliore distribuzione della ricchezza, l'iniziativa prevede una imposizione del 150%, invece del normale 100%, per la parte di reddito da capitale - dividendi, guadagni da interessi o affitti dedotti i costi di manutenzione e gestione - superiore a una soglia definita per legge e non precisata nel testo. In altre parole, se per un reddito da salario di 500'000 franchi si pagano ad esempio 50'000 franchi di imposte, per lo stesso reddito – ma da capitale – se ne pagherebbero 75'000.



I particolari andrebbero disciplinati dalla legge. Per garantire che i piccoli risparmiatori non vengano danneggiati dall'iniziativa si vuole introdurre un importo esente di 100'000 franchi. Esonerati dalla maggiore tassazione sarebbero anche le pensioni assicurate dal primo e dal secondo pilastro.



Secondo la Giso, grazie a questa iniziativa potrebbero essere redistribuiti ai ceti medi e bassi da 5 a 10 miliardi di franchi.



In un comunicato, la presidente della GISO Tamara Funiciello afferma che con questa iniziativa si vuole fornire "una risposta alle favole borghesi, che ci raccontano di non avere abbastanza soldi per l'AVS, la riduzione dei premi cassa malati o gli asili nido". "Ci stiamo difendendo contro gli sgravi fiscali per i ricchi e le grandi aziende", aggiunge ricordando l'accettazione proprio ieri a Basilea Città di una iniziativa popolare della Gioventù socialista per una maggiore imposizione dei redditi elevati.



Il testo approvato – a sorpresa – dai cittadini basilesi prevede un aumento della tassazione dei redditi a partire dai 200'000 franchi (dai 400'000 per le coppie).

(2) A basilea accettata iniziativa per tassare di più i redditi alti

tvsvizzera.it/mar/ats con RSI (TG del 20.5.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.