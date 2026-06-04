Iniziativa contro gli OGM, denuncia per 5’000 firme mancanti

Iniziativa contro gli OGM: denuncia per firme mancanti Keystone-SDA

Una denuncia penale contro ignoti è stata annunciata per la misteriosa scomparsa di almeno 5'000 firme autenticate, la cui assenza impedisce all'Iniziativa per la protezione degli alimenti di raggiungere il quorum necessario per la votazione popolare.

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Keystone-ATS

L’associazione a favore dell’Iniziativa per la protezione degli alimenti sporgerà denuncia penale contro ignoti a causa della scomparsa di alcune firme. Durante un conteggio ufficiale ne sono risultate mancanti almeno 5’000.

Il luogo in cui si trovano attualmente questi autografi rimane sconosciuto, si legge in un comunicato diffuso giovedì dall’Associazione per alimenti senza OGM. Poiché queste firme sono determinanti per l’esito dell’iniziativa, viene chiesta un’indagine completa e trasparente.

Secondo gli iniziativisti, i Comuni hanno autenticato e dichiarato valide almeno 5’000 firme che non sono state ritrovate durante un nuovo conteggio effettuato dalla Cancelleria federale. Questa cifra si basa su un’indagine condotta presso 240 Comuni. Nel comunicato viene sottolineato che il numero reale di firme mancanti potrebbe essere ancora più elevato.

L’associazione ritiene che, se queste firme mancanti fossero state prese in considerazione, la soglia richiesta di 100’000 firme sarebbe stata “con forte probabilità” superata, il che consentirebbe l’organizzazione di una votazione popolare.

Risultato serrato al primo controllo

A causa del risultato molto serrato del primo conteggio, alla fine di marzo è stato ordinato un riconteggio delle firme dell’iniziativa “Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)”.

Secondo la Cancelleria federale, è necessario un conteggio supplementare che coinvolga diversi dipartimenti quando un testo raccoglie tra 95’000 e 101’000 firme valide.

Il primo conteggio e uno successivo effettuato secondo il principio del doppio controllo (“a quattro occhi”) hanno rilevato circa 98’200 firme, aveva indicato la Cancelleria. Di queste, circa 96’400 sono state considerate valide.

Il comitato promotore dell’iniziativa ha contestato questi risultati a marzo. Secondo le proprie dichiarazioni, avrebbe depositato al Palazzo federale 104’015 firme autenticate.

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